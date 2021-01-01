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Cumhurbaşkanı Tatar,Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar,Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Eski bakan ve Mv Dt. Şerife Ünverdi’nin çok değerli babası eski öğretmen, okul müdürü, TMT eski komutanlarından muhterem İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.”

GKK’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Bıyıkoğlu’nun ölümü nedeniyle şu mesajı yayımladı:
“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı dolayısıyla, mücahidimize rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz”

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