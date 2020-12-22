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Cumhurbaşkanı Tatar:Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tedbir ve kararlar yerindedir

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Cumhurbaşkanı Tatar:Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tedbir ve kararlar yerindedir
Cumhurbaşkanı Tatar:Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tedbir ve kararlar yerindedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Mart ayından itibaren Kovid-19 salgının başarıyla yönetildiğine de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, salgın sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü, pandeminin ülke ekonomisine yönelik olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. Pandemi sürecinin belirsiz bir hal almaya başladığını belirten Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı tedbirleri ve kararları yerinde bulduğunu, bu süreçte kararlara uyarak destek vermek gerektiğini söyledi. Ekonomik faaliyetlerin kriz ortamında iyi gitmemesi ve devletin beklediği gelirleri elde edememesi durumunda bir takım sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulunan Tatar, “Temennim ve umudum, aşının başarılı olması ve pandeminin bir an önce sona ermesdir.

Hem devletimizin hem de çalışan insanlarımızın endişelerini ortadan kaldırmak için el birliğiyle çalışmamız lazımdır” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, sendikalar ve hükümetin ortak paydada buluşabilmesinin önem ve gerekliliğine de dikkat çekti. 

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