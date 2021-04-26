Cumhurbaşkanı Tatar:Cenevre’de yeni vizyonumuzu anlatacağız

Çarşamba ve Perşembe günü görüşmelerin olacağını garantör ülke yetkilileri ve ikili görüşmeler yapacağını açıklayan Tatar, Cenevre’de Kuzey Kıbrıs’ın yeni iradesini ve yeni vizyonunu anlatacağını söyledi.

Cumhurbaşkan Ersin Tatar, Cenevre’de yeni iradeyi ve yeni vizyonu anlatacaklarını söyledi Tatar, Ankara’ya gitmeden önce Ercan Havaalanı’nda yaptığı açıklamada, Ankara’da bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini yarın sabah ise Cenevre’ye geçeceğini söyledi.

Çarşamba ve Perşembe günü görüşmelerin olacağını garantör ülke yetkilileri ve ikili görüşmeler yapacağını açıklayan Tatar, Cenevre’de Kuzey Kıbrıs’ın yeni iradesini ve yeni vizyonunu anlatacağını söyledi.

“Bizim orada söyleyeceklerimiz ve pozisyonumuz Türkiye ile yüz de yüz örtüşüyor ve uyumludur” diyen Tatar, Kıbrıs’ta federal bir anlaşma olamayacağını, Kıbrıs’ta yan yan yaşayan iki bağımsız egemen işbirliği ile kalıcı bir anlaşma olabileceğini söyleyeceklerini dile getirdi.

Kıbrıs’ta kalıcı bir anlaşmanın hem Ada’daki iki halka hem de bölgesel dengelere katkı koyabilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, “heyetlerle bu yönde çalışmaları yaptık. Orada uluslararası anlaşmalarla ve Kıbrıs’ın yaşanmışlıkları ile ayrıntıları, bize yakışır bir şekilde yapacağız” dedi. Tatar, dünyayı saran Kovid nedeniyle kendisi ile gidecek grubun dışarı çıkmayacağı kendisinin ve heyetinin görüşmeler çerçevesinde sadece BM binasına gideceğini de ifade etti.