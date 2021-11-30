Cumhurbaşkanı Tatar’dan Azerbaycan’a Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan halkına, helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Tatar yayınladığı mesajda, “Can Azerbaycan halkı ve Azerbaycan hükümetine, şahsım ve devletim adına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 14 soydaşın ölüm haberinin büyük üzüntü yarattığını belirterek, “Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, can Azerbaycan halkı ve Azerbaycan hükümetine, şahsım ve devletim adına başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.