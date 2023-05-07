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Cumhurbaşkanı Tatar’dan bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Tuğcu’ya ziyaret

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bıçaklı saldırıya uğrayan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu’yu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar’dan bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Tuğcu’ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bıçaklı saldırıya uğrayan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Dr. Sadettin Tuğcu’yu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ne türden ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin; hiçbir hal ve koşulda, ne türden olursa olsun, hiçbir şiddet olayına karşı müsamaha göstermemiz söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Büyük bir özveriyle çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımıza bu vahim olay karşısında aynı zamanda bir doktor babası olarak geçmiş olsun dilerken en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” açıklamasını yaptı.

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