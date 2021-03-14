Tatar dizinin içeriğine ilişkin bilgi aktarmasının ardından dizinin 85 kadar ülkede izlenebileceğini bu sayede; Kıbrıs görüşmelerinin gündemde olduğu şu günlerde 5+ 1 toplantısı için büyük bir çalışma içinde olduklarını, bütün dünyanın gözünün burada olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının yıllardır verdiği mücadelenin egemen eşitliğe dayalı ve iki devletin işbirliği şeklinde bir anlaşma zemininin arayışı içinde olunacağının tüm dünyaya seslenişleri olduğunu kaydetti.