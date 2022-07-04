Cumhurbaşkanı Tatar’dan Derviş Eroğlu’na geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylşaşımda, yüksek tansiyon şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Tatar paylaşımında, “Prof.Dr. Hamza Duydu soysal medya hesabında paylaştığı gibi Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisinde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmış olup Sayın 3’üncü Cumhurbaşkanımızı gayet iyi gördüm. Acil şifalar diler, en erken zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.