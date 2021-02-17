Cumhurbaşkanı Tatar’dan Engin Naşit için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Engin Naşit’in vefatı nedeniyle taziye mesaj yayımladı.

Tatar’ın mesajı şöyle: “Aslen Limasollu olan ve Girne’de yaşayan Kara Harp Okulu Mezunu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapmış olan Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”