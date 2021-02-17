  • BIST 1.541
  • Altın 399,598
  • Dolar 6,9922
  • Euro 8,4124
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Cumhurbaşkanı Tatar’dan Engin Naşit için taziye mesajı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Engin Naşit’in vefatı nedeniyle taziye mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Engin Naşit için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Engin Naşit’in vefatı nedeniyle taziye mesaj yayımladı.

Tatar’ın mesajı şöyle: “Aslen Limasollu olan ve Girne’de yaşayan Kara Harp Okulu Mezunu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapmış olan Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB: Karantinasız girişler yeniden kapanmaya yol açar17 Şubat 2021 Çarşamba 17:05
  • Şahiner: “Başbakan olarak 'erken seçim' dediniz; tarih verdik, sözünüzü tutmanızı bekliyoruz...”17 Şubat 2021 Çarşamba 16:47
  • YDP’de 2 başkan yardımcısı görevden alındı!17 Şubat 2021 Çarşamba 16:40
  • EL-SEN'den kara para aklama açıklaması17 Şubat 2021 Çarşamba 16:33
  • Turizm taşımacılarından katkı talebi17 Şubat 2021 Çarşamba 16:21
  • YDÜ eğitim şekline karar verdi!17 Şubat 2021 Çarşamba 16:18
  • Bayram Özkan yaşamını sonlandırdı17 Şubat 2021 Çarşamba 15:42
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu!17 Şubat 2021 Çarşamba 15:23
  • Yine uyuşturucu!17 Şubat 2021 Çarşamba 15:21
  • Mengi cinayetinde katil ortaya çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti