Cumhurbaşkanı Tatar'dan Falyalı için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar'ın başsağlığı mesajı şu şekilde:
Cahit Falyalının vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Yıllarca Kıbrıs Türkünün mücadelesinde mukavemetci olarak hizmet vermiş, ülkesini seven yıllarca öğretmenlik yapmış Ulusal Birlik Partisinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve her daim desteğini esirgememiştir. Vefatı bizleri derinden üzmüştür Mekanı cennet olsun yaslı ailesine başsağlığı diliyorum.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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