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Cumhurbaşkanı Tatar'dan Helin Reessur için mesaj...

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Cumhurbaşkanı Tatar'dan Helin Reessur için mesaj...
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Helin Reessur için mesaj...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadına karşı şiddet ve çocuklara karşı işlenen her türlü suçun karşısında tüm gücümüzle durmak ve bu türden vahşetlere sebebiyet veren sosyo-psikolojik nedenler üzerinde düşünüp çözümler üretmenin hepimizin vicdani görevi sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İskele’de henüz hayatının baharında katledilen Helin Reessur kızımızı son yolculuğuna büyük bir kederle uğurladık.

Kadına karşı şiddet ve çocuklara karşı işlenen her türlü suçun karşısında tüm gücümüzle durmak ve bu türden vahşetlere sebebiyet veren sosyo-psikolojik nedenler üzerinde düşünüp çözümler üretmek hepimizin vicdani görevidir…

Helin Reessur kızımız nurlar içinde uyusun.”

 
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