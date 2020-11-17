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Cumhurbaşkanı Tatar'dan Merhum Yüzbaşı Dalgalan için madalya takdimi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gülsen Dalgalan’ı Göçmenköy’deki evinde ziyaret ederek, eşi Merhum Yüzbaşı Ali Dalgalan’ın Milli Mücadeleye verdiği hizmetlerden dolayı madalya takdim etti.
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Merhum Yüzbaşı Dalgalan için madalya takdimi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gülsen Dalgalan’ı Göçmenköy’deki evinde ziyaret ederek, eşi Merhum Yüzbaşı Ali Dalgalan’ın Milli Mücadeleye verdiği hizmetlerden dolayı madalya takdim etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette yaptığı konuşmada “Bugün bir devletimiz ve cumhuriyetimiz varsa; bu Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin ve ona önderlik eden Yüzbaşı Ali Dalgalan gibi kahramanların emeklerinin sonucudur” dedi.

Yüzbaşı Ali Dalgalan’ın Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesinin her alanında yer aldığını da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Dalgalan’ın kahramanca hizmet verdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’de önemli bir devlete sahibi olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıslı Türklerin hürriyetinin ve güvenliğinin nasıl kazanıldığının asla unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

YÜZBAŞI ALİ DALGALAN’IN BİYOGRAFİSİ

Ali Dalgalan 1938 yılında Tatlısu (MARİ Güneydeki Tatlısu)’da doğdu. 1958’de TMT’ye, 1960’ta Türk-Rum ve İngilizlerin Üçlü Karargâhla yönetilen Kıbrıs Cumhuriyet Ordusu’na katılmıştır. 
Ordaki Rütbesi teğmen idi. 

1963 yılında hadiselerin başlaması ve Küçükkaymaklı’daki evinin Rumlar tarafından ateşe verilmesi üzerine evini terk ederek göçmen olmuştur.

Doğruyol-Boğaz’da, muhtelif birlik ve karargâhlarda, subay rütbesiyle görev almış ve 1968 yıllarında Üstteğmen olmuştur. 1976 yılında ise Yüzbaşılığa terfi ettirilmiştir.  Yzb.Dalgalan; 1977 yılında emekli olmuş ve 2013’te vefat etmiştir.

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