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Cumhurbaşkanı Tatar'dan Paskalya Mesajı

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Cumhurbaşkanı Tatar'dan Paskalya Mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Paskalya Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya Yortusu nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Tatar, Paskalya ve yakında idrak edilecek Ramazan Bayramı'nın inançlar arası hoşgörünün artmasına vesile olması; Adada ve tüm dünyada kardeşlik, barış ve huzurun hüküm sürmesi temennisinde bulundu.

Tatar mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Eşit taraflar olarak adamızı paylaştığımız Kıbrıslı Rumların ve tüm Ortodoks Hristiyan dünyasının Paskalya Yortusu’nu kutluyorum. Paskalya'nın ve yakında idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızın inançlar arası hoşgörünün artmasına vesile olması ve Adamız ile tüm dünyada kardeşlik, barış ve huzurun hüküm sürmesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle laik, demokratik ve bir hukuk devleti olan KKTC’de yaşayan farklı din ve mezheplerden yurttaşlarımızla tüm insanlığa bu kutsal günün hayırlar getirmesini diliyorum.”

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