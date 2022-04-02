Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ramazan Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan’ın ülke ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini dileyerek, “halkımızın Ramazan-ı Şerifini kutluyorum” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar mesajında şunları kaydetti:

“On bir ayın sultanı mübarek Ramazanın ülkemiz ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek ayın öncelikle sağlık, barış, huzur ve refaha vesile olmasını temenni ediyor, halkımızın Ramazan-ı Şerifini kutluyorum.”