Cumhurbaşkanı Tatar’dan şehit Aki ve Koçak için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bitlis Tatvan’da çıkan çatışmada şehit düşen korucu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bitlis-Tatvan’da girdikleri çatışmada şehit düşen Korucu Yücel Aki ve Jandarma Teğmen Baki Koçak’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı çatışmada yaralanan 4 kahraman askerimiz için de acil şifalar dilerim. pic.twitter.com/LRiOh4hVqh— Ersin Tatar (@ersinrtatar) June 3, 2021
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