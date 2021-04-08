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Cumhurbaşkanı Tatar’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar Twitter’dan yayımladığı mesajında “Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı dilerim.” ifadesini kullandı. 

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