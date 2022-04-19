Cumhurbaşkanı Tatar’dan Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı arayarak, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Akar’a ilettiği mesajı paylaştı.
Tatar mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar’ı arayarak “Pençe-Kilit” operasyonunda şahsım ve halkımız adına başarılar diledim, dualarımızın ordumuzla beraber olduğunu, askerlerimizin bu operasyonu başarıyla tamamlayacağına inancımızın tam olduğunu belirttim. Şehit düşen kahraman askerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.
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