Cumhurbaşkanı Tatar’dan TRT yapımı ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisine teşekkür

‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisinin Gala Gecesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkler’ini konu alan dizi için TRT’ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Bir Zamanlar Kıbrıs .. tebrikler TRT gala gecesinde ilk bölümü heyecanla izledik, böylesine büyük bir yapıtı projelendirip gerçekleştirmek çok önemliydi,tüm emeği geçenleri kutlarım.. Kıbrıs Türk’ünün yaşadığı acılar en etkili bir şekilde ekranlara taşınmıştır,çok teşekkür ederim ”
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