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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde sabaha karşı meydana gelen yangına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “Türkiye’nin Bolu İli Kartalkaya Kayak Merkezindeki bir otelde sabaha karşı meydana gelen yangın ile ilgili haberleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip etmekteyim. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yangında, 10 kişi hayatını kaybetti ve 32 kişi de yaralandı.

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