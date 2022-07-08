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Cumhurbaşkanı Tatar:Geleceğe bakabilmek için geçmişimizi bilmek gerekiyor

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Cumhurbaşkanı Tatar:Geleceğe bakabilmek için geçmişimizi bilmek gerekiyor
Cumhurbaşkanı Tatar:Geleceğe bakabilmek için geçmişimizi bilmek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Melbourne’daki sivil toplum örgüt temsilcileri ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi

Tatar, çevrimiçi görüşmede yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile yakın ilişkileri koruma konusuna verdiği öneme vurgu yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Tatar; “Melbourne’da uzakta yaşamanıza rağmen, yüreklerinizin vatanınız KKTC için attığını biliyorum. Hepiniz sorumlulukla çalışırken farklı etkinliklerle Kıbrıs Türk kültürünü, kimliğini ve mirasını korumaya çalışıyorsunuz” dedi.

 

Kıbrıs konusuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar; “Geleceğe bakabilmek için geçmişimizi bilmek gerekiyor. Adanın her iki halkının faydasına olacak iki tarafın iş birliğine dayalı yeni vizyonumuzla Kıbrıs’ta yeni bir sayfa açtık” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkı ile güç ve refahı paylaşmaktaki isteksizliği nedeniyle eşitlik temelinde çözüm müzakerelerinin artık tükendiğini belirterek; “Yaşananlara dayanarak ve gerekli dersleri çıkararak Kıbrıs Türk tarafının eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliğini teyit edecek bir çözüm için yeni fikirler ortaya koyduk. Bu, 1960 antlaşmalarından doğan müktesep bir haktır. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası’nın iki ortağından biridir” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Tatar Rum tarafının, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi isteğine bağlı olarak  “sıfır asker, sıfır garanti” şeklinde uç yaklaşımı olduğunu anımsattı.
Cumhurbaşkanı, Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kurban Bayramı’nı da kutladı.

 

Katılımcılar Melbourne’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğunun yan yana yaşayan iki devletli bir anlaşmayı desteklediklerini ifade ederek KKTC vatandaşı olanların oy kullanma hakkı ve KKTC’ye uçuş fiyatları konularını dile getirdiler.

 

Çevrimiçi görüşmede Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar, Kıbrıs Türk Kültür ve Dayanışma Derneği  ve Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu Koordinatörü Hakkı Süleyman ve emekli banka yöneticisi Huss Mustafa yer aldı.

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