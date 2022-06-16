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Cumhurbaşkanı Tatar,“Gönülden Gönüle İyilik” etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’nin Lapta Sağlık Ocağı yararına düzenlediği “Gönülden Gönüle İyilik” etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar,“Gönülden Gönüle İyilik” etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak’ta düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkını bağlayan ortak özelliklerin en büyük zenginliğimiz olduğunu dile getirerek Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin ve yönetim kurulu üyelerini bölge halkı yararına yürüttüğü çalışmalardan dolayı kutlayarak başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar bölgenin turizm açısından geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini ifade ederek Alsancak-Lapta anayolu projesinin de tamamlanmasıyla bölgenin rahatlayacağını kaydetti.

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