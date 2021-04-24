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Cumhurbaşkanı Tatar:Halka çağrım cenaze törenine katılmamalarıdır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın vefatından dolayı iletilen taziye mesajları için teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Tatar:Halka çağrım cenaze törenine katılmamalarıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın vefatından dolayı iletilen taziye mesajları için teşekkür ederken, cenaze töreninin Covid-19 tedbirleri çerçevesinde sadece birinci derece aile yakınlarının katılımıyla yapılacağını vurguladı ve halka cenaze törenine gelmemeleri çağrısında bulundu.

“HALKIN SAĞLIĞI BENİM İÇİN ÖNEMLİ” 

Cumhurbaşkanı Tatar, şu açıklamada bulundu:

“Babamın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunun  yakınlarımıza, sevenlerimize ve halkımıza  çok teşekkür ederim. Cenaze töreni bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda  gerçekleşecektir. Covid-19 salgını dolayısıyla, halkımızın sağlığını düşünmek ve koruyucu tedbirlere uymak  benim en önemli görevlerimden biridir. Bu nedenle halkımıza, yakınlarımıza ve sevenlerimize çağrım; cenaze törenine katılmamaları yönündedir. Biliyorum ki, babam Rüstem Tatar’a  son görevlerini yerine getirmek isteyenler  bu durum karşısında üzüleceklerdir. Ama belirttiğim gibi, halkın sağlığını korumak benim görevimdir. Bir kez daha, başsağlığı dileğinde bulunan ve taziyelerini iletenlere teşekkür ederken,  halkımın  çağrım nedeniyle beni anlayışla karşılayacağını biliyorum. Dualarınızı eksik etmeyiniz.”

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