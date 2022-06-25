  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Cumhurbaşkanı Tatar:Hepimize geçmiş olsun, olağanüstü şartlarda söndürme çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ederim

» »
21 Haziran’dan bu yana orman yangının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü.Sağanak, bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından sevinçle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Tatar:Hepimize geçmiş olsun, olağanüstü şartlarda söndürme çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ederim

Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak ile birlikte gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.

Lefkoşa ve Girne’de de sağanak görüldü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tatlusu’da yangının yayılmasını engellemek ve söndürmek için Kriz Merkezi’nin toplandığı Zambak tatil köyünde yağmurun yağması ile yangının söndüğü haberi bizleri çok mutlu etmiştir. Hepimize geçmiş olsun, olağanüstü şartlarda söndürme çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

21 Haziran’da başlayan yangın, Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik kesintilerinin nedenini yakıtın bitecek olması mı?24 Haziran 2022 Cuma 21:10
  • Özersay'dan yangın yorumu: Koordinasyon eksikliği var24 Haziran 2022 Cuma 21:09
  • Ülke genelinde kesinti yapılacak!24 Haziran 2022 Cuma 18:16
  • Silkelenmiyoruz! Memleketimize ve İrademize Sahip Çıkıyoruz24 Haziran 2022 Cuma 17:23
  • KTİMB: Ellerinizdeki tüm işleri bırakın, yangın bölgesine gidin24 Haziran 2022 Cuma 17:07
  • Stewart liderlerle ayrı ayrı görüşecek!24 Haziran 2022 Cuma 17:02
  • Fuat Oktay adadan ayrılıyor24 Haziran 2022 Cuma 16:54
  • Başbakanlık'tan acil çağrı!24 Haziran 2022 Cuma 16:49
  • Cahitoğlu: Mersinlik bölgesinde iş makinaları ve su tankerlerine ihtiyaç var24 Haziran 2022 Cuma 16:45
  • Kürşat: Gayri meşru hükümet, Anayasa'ya aykırı kararlar almaya devam ediyor24 Haziran 2022 Cuma 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti