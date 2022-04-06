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Cumhurbaşkanı Tatar'ın Adı Diyarbakır'da Park Projesine Verildi

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Cumhurbaşkanı Tatar'ın Adı Diyarbakır'da Park Projesine Verildi
Cumhurbaşkanı Tatar'ın Adı Diyarbakır'da Park Projesine Verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adı Diyarbakır’da yapımı devam eden çok amaçlı park projesine verildi.


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre AK Partili Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimi ile hayata geçirilen proje, KKTC ile Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi arasında gönül köprüsünü kurmayı amaçlıyor.


Projede iki adet tenis sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, mesire alanı, otopark ve peyzaj alanları bulunuyor.

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