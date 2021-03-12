Cumhurbaşkanı Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın hayatını anlatan “Her Şeye Rağmen” kitabı tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası olan Rüstem Tatar’ın hayatını anlatan ve yazar Ferhat Atik’in kaleme aldığı “Her Şeye Rağmen” isimli kitap, Rüstem Kitabevi’nde tanıtıldı..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası olan Rüstem Tatar’ın hayatını anlatan ve yazar Ferhat Atik’in kaleme aldığı “Her Şeye Rağmen” isimli kitap, Rüstem Kitabevi’nde tanıtıldı..

Tanıtıma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da katıldı. Kitabının tanıtımında konuşan Rüstem Tatar, yazar Ferhat Atik’i takdir ettiğini ve kendi hayatını anlatan kitabı okmaktan zevk aldığın söyledi…

Rüstem Tatar, konuşmasında devlet yetkililerine de seslenerek, ülkedeki köy ve bölgelerdeki sosyal hayatları konu alan kitapların yazılmasının teşvik edilmesini istedi. Yazar Ferhat Atik de biyografi meselesini çok önemsediğini ve kişilerin hayatlarına önem verdiğini söyledi.

Atik, bireylerin hayatlarının ortaya konulmasının topluma ışık tuttuğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da duygusal bir konuşma yaptı.

Babası Rüstem Tatar’ın ülkeye birçok hizmeti olduğunu ve babasının kendisine her zaman rehber olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Her zaman babama layık bir evlat olmaya çalıştım. O iyi ki benim babamdır” dedi. Tanıtımın ardından Rüstem Tatar, katılımcılara kitabını imzalayıp, hatıra fotoğrafı çekdirdi..