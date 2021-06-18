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Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katılacağı Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor

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Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın da katılacağı Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı Antalya Diplomasi Forumu  20 Haziran’a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Tatar, birçok ülkenin başkanları ile dışişleri bakanlarının katılacağı foruma katılmak üzere Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikte Antalya’ya gitti.

Tatar ve Ertuğruloğlu’nun, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi bin 300 üst düzey yetkilinin katılacağı forum çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

“Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’nun; gündemindeki önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözüm odaklı tartışılacağı, uluslararası sorunların diplomasi yolu ile ele alınacağı bir imkan sunacağı belirtiliyor.

Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek forum, bugün öğleden sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun forumu takdim etmesiyle başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan’ın açılış konuşması yapacağı forum, devlet ve hükümet başkanlarının ve katılımcıların yer alacağı panellerle devam edecek.

Antalya Diplomasi Forumu, 20 Haziran Pazar günü saat 11.00’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenleyeceği basın toplantısı ile sona erecek. 

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