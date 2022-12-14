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Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, BRTK’daki Kıbrıs ve Atatürk Sergisi’ni gezdi

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Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, BRTK’daki Kıbrıs ve Atatürk Sergisi’ni gezdi
Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, BRTK’daki Kıbrıs ve Atatürk Sergisi’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu ziyaret ederek, Kıbrıs ve Atatürk Sergisi’ni gezdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar, sergi ile ilgili olarak Kurum Müdürü Meryem Özkurt ve küratör Ayhatun Ateşin’den bilgi alıp, TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’na ait defteri de imzaladı.

 

Sibel Tatar deftere şunları yazdı;

 

“BRT yönetiminin kararı ve büyük emeklerle hazırlanan ‘Atatürk ve Kıbrıs Sergisi’ni gezmiş olmaktan, bu kıymetli arşivi görmekten ve tekrar tekrar ulu önder Atatürk’ü anmak ve şükran duymaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Bu serginin oluşumuna karar verenleri tebrik ederek, emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Ziyareti sırasında Sibel Tatar’a, Said Arif Terzioğlu’nun yazdığı “Atatürk Atatürk’tür” isimli kitap da hediye edildi.

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