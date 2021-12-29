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Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar dün, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar dün, Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte çocuklara yönelik düzenlenen “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” çerçevesinde SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar dün, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar dün, Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte çocuklara yönelik düzenlenen “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” çerçevesinde SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için hazırlanan yeni yıl hediyeleri okul müdürüne teslim edildi.

Sibel Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Dilek Ağacı Projesi ile bu yıl binlerce öğrenciye ulaşmaktan ve SOS Çocuk Köyü’nün de bu projenin içerisinde yer almasından mutluluk duyduğunu belirtti. 

Yeni yılda nasıl bir hediye almak istediklerinin çocuklara sorulduğunu kaydeden Sibel Tatar, çocukların dilek hediyelerini ulaştırabildikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi.  

Sibel Tatar, projeye destek koyarak çocukların mutlu olmasına yardımcı olan Bellapais Inner Wheel Kulübü başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. 

AKARSU

SOS Çocuk Köyü Müdürü Ahmet Akarsu da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a, Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı’na, Yönetim Kurulu Üyelerine ve hediyelere katkı koyan herkese, SOS Çocuk Köyü’ndeki çocukların yeni yıl dileklerini gerçekleştirdikleri ve yeni yıla mutlu girmelerini sağladıkları için teşekkür etti.  

Bellapais Inner Wheel Kulübü 2021-2022 Dönem Başkanı Ayşem Erişir, bu yıl 2 binin üzerinde çocuğun dileklerini gerçekleştirdiklerine işaret ederek, 4 yıldır yapılan bu projeye tüm destek verenlere teşekkür etti ve seneye daha fazla çocuğa ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi. 

2018 yılında kurulan Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün son 4 yıldır her yeni yılda çocuklara yönelik olarak gerçekleştirdiği “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” kapsamında, çocukların istedikleri hediyeleri yazdıkları kâğıtlar, yılbaşı ağaçları üzerine asılarak iş yerlerine yerleştiriliyor. Sonrasında ise, duyarlı vatandaşlar tarafından alınan hediyeler, Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından okullara götürülerek dilek sahibi çocuklara teslim ediliyor.

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