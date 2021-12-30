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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar Güzelyurt Barış İlkokulu Ve Zümrütköy İlkokulu’nu Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Soli Güzelyurt Inner Wheel Kulübü Başkanı Atiye Beykan ve yönetim kurulu üyeleriyle, Güzelyurt Barış İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’nu ziyaret ederek çocuklara yeni yıl hediyelerini verdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar Güzelyurt Barış İlkokulu Ve Zümrütköy İlkokulu’nu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Soli Güzelyurt Inner Wheel Kulübü Başkanı Atiye Beykan ve yönetim kurulu üyeleriyle, Güzelyurt Barış İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’nu ziyaret ederek çocuklara yeni yıl hediyelerini verdi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar dün, kurucu başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün sponsor olduğu Soli Güzelyurt Inner Wheel Kulübü tarafından Güzelyurt'ta gerçekleştirilen “Dilek Ağacı” projesinin uygulandığı Güzelyurt Barış İlkokulu ve Zümrütköy İlkokulu’nu ziyaret etti, öğrenciler için hazırlanan yeni yıl hediyelerini verdi. 

Sibel Tatar ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Dilek Ağacı Projesi ile Soli Inner Wheel Kulübü’nün Güzelyurt’ta 561 öğrenciye dileğini sorup bu dilekleri gerçekleştirdiğini ifade etti. 

“Yılbaşı öncesi çocuklarımızı mutlu etmek en büyük arzumuzdur” diyen Sibel Tatar, okulları ziyaret ederek müdür ve öğretmenleri tanıma fırsatı bulduğu için duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 

Sınıfları dolaşan Sibel Tatar, öğrencilerle sohbet etti, yeni yılı kutladı ve fotoğraf çektirdi. 

İlkokul müdürleri ise, başta Sibel Tatar olmak üzere Inner Wheel Kulübü’ne ve organizasyonda emeği geçenlere çocuklara yönelik  organizasyon gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

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