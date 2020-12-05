Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı… “1791 yılında yayımlanan “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin “Kadın, özgür doğar ve yaşamını erkeklerle eşit haklara sahip olarak sürdürür” ifadesiyle başladığını anımsatan Sibel Tatar, kadın haklarının erkek egemenliği sürecinin sonuçları nedeniyle yaşam bulduğunu belirtti…

Sibel Tatar, “Bu düşünce kadınlara, mücadele etmenin önemini vurgular. Yaşadığımız küresel hayatı hangi başlık altında incelersek inceleyelim, kadın ve erkeğin iki ayrı birey olarak algılanması gerektiğini ancak, yaşamın işleyişinde ikisinin birlikte hareket edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu görürüz” dedi…

“Dünya, kadın ve erkeklerin mutlak eşit, hak ve saygıdan geçen bir yer olduğu zaman, daha refah ve daha başarılı olacaktır” diyen Tatar, 21’inci yüzyılda dahi bunun arayışı içerisinde olmanın insanlık için üzücü olduğunu vurguladı…

Sibel Tatar, “Ancak Kadın Hakları’na yönelik adil ve eşit bir dünya arayışı mücadelenin kutsal yanıdır ve devam edecektir. Mücadelenin simgesi olan bugünü, tüm kadınlar ve kadınlarımız için kutlarken, Yüce Önder Atatürk’ü tüm dünyadan önce kadına seçme ve seçilme hakkını armağan ederek, bu konuya verdiği önemle örnek oluşu nedeniyle saygı ve rahmetle anıyorum” dedi…