Cumhurbaşkanı Tatar’ın Gaziveren ve Çamlıköy direnişlerini anma mesajı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziveren ve Çamlıköy direnişlerini anma mesajında, “Özgürlük ve bağımsızlık ile egemenliğimizi her ne pahasına olursa olsun koruyacak, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Tatar, Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Yunan alayından takviyeli Rum askerleri ve faşist EOKA’cılar tarafından 19 Mart 1964 tarihinde ağır silahlarla gerçekleşen Gaziveren ve Çamlıköy saldırılarında mücahitlerimiz ile halkımız büyük bir direniş gösterirken, ne yazık ki kayıplarımız da büyük olmuştur.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla işgal eden Rum tarafını 'Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti' olarak kabul eden BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli siyasi ve haksız kararından cesaret ve güç alan Rum yönetimi, bu karardan hemen sonra Türk direnişini kırabilmek hedefiyle Türk bölgelerine yönelik başlattığı büyük saldırılar neticesinde 19 Mart 1964 tarihinde saldırıya uğrayan Gaziveren ve Çamlıköy’de hürriyetini korumak isteyen halkımız, esarete boyun eğmemek, Türklüğün şerefini ayaklar altında çiğnetmemek için toprağa düşmüştür.

Özgür ve egemen bir halk olarak bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında bağımsız olarak yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize, halkımızın büyük fedakârlığına ve Anavatan Türkiye’nin destek ve yardımlarına borçluyuz.

Onların bıraktığı emanete her hâl ve koşulda sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu emanete sahip çıkmak gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluktur.

Özgürlük ve bağımsızlık ile egemenliğimizi her ne pahasına olursa olsun koruyacak, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz.

Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlarım. Vatanımız ve halkımız size minnettardır."