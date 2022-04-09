  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Siyasi Partilerle Görüşmesi Başladı

» »
Cumhurbaşkanı Tatar'ın Siyasi Partilerle Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı Tatar'ın Siyasi Partilerle Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediyeler reformuyla ilgili 4 tasarı hakkında Meclis’teki siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.40’ta başlayan toplantıya UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay ile partilerin diğer bazı temsilcileri katılıyor.

Halen 28 olan belediye sayısının azaltılmasını öngören ve Cumhuriyet Meclisi’nde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülen tasarılar, geçen hafta boyunca eylemlere yol açmış; varılan uzlaşmayla Salı gününe ertelenen görüşme üzerine eylem de kalkmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi parti başkanlarıyla saat 14.30’da Belediyeler Reformu’nu görüşecek09 Nisan 2022 Cumartesi 13:38
  • Kız İzci Örgütü Derneği, Hayatını Kaybeden Kurucu Başkanları İçin Yarın Tören Düzenleyecek09 Nisan 2022 Cumartesi 13:21
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Siyasi Parti Başkanlarıyla Saat 14:30'da Belediyeler Reformunu Görüşecek09 Nisan 2022 Cumartesi 12:56
  • Süt Bedelleri Ödendi09 Nisan 2022 Cumartesi 12:53
  • Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti09 Nisan 2022 Cumartesi 12:33
  • Sürücülere Uyuşturucu Testlerinin de Yapılabilmesini Sağlayacak Yasal Düzenleme Hazır09 Nisan 2022 Cumartesi 12:24
  • Kültür Dairesi Müdürlüğü'ne Şirin Zaimağaoğlu Atandı09 Nisan 2022 Cumartesi 12:11
  • Kozmetik Ürünlerle İlgili Yasada Değişikliğe Gidiliyor09 Nisan 2022 Cumartesi 12:00
  • Sağlık Bakanı Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Heyetini Kabul Etti09 Nisan 2022 Cumartesi 11:55
  • Stelios İki Toplumlu 2022 Yılı Ödülleri'ne 58 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Ekibin Başvurduğu Açıklandı09 Nisan 2022 Cumartesi 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti