Cumhurbaşkanı Tatar’ın Söyledikleri Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) verdiği demeçte söyledikleri, bugünkü bazı Rum gazetelerinde de yer buldu.

Alithia gazetesi habere “Tatar New York’ta Üçlü Görüşmeden Söz Ediyor- Federasyon Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Devamı Anlamına Geliyor- Kendini Çözüm Başkanı Olarak Lanse Ediyor ve İki Devletten Vazgeçmiyor” başlıklarıyla geniş yer verirken, Haravgi ise habere “New York’ta Anastasiadis-Tatar Gayriresmi Yemeği İçin Hazırlık- Ersin Tatar: BM Genel Sekreteri Beni Eylül’de New York’a Davet Etti” başlıklarıyla yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ise Cumhurbaşkanı Tatar’ın söylediklerine, Lute’un gelişiyle ilgili haberinin içerisinde “Tatar’dan Aynı Uzun Havalar” başlığıyla yer ayırdı.