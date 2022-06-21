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Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs gibi barış ve huzurun arandığı bir coğrafyada Rum tarafının teröre destek vermesi büyük bir rezilliktir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yakalanmadan önce verdiği sahte pasaportta ismi yer alan Rum gazeteci Lazarov Mavros’un,
Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs gibi barış ve huzurun arandığı bir coğrafyada Rum tarafının teröre destek vermesi büyük bir rezilliktir

Rum ordusunda tatbikata katılmasına ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, EOKA tetikçisinin Kıbrıslı Türkleri katlettiklerine dair itirafına yönelik de soruları yanıtladı. PKK’nın eli kanlı bir terör örgütü olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik yapılan her türlü terörü lanetlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafında PKK örgütüne şube açma izni verilmesinin rahatsız edici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs gibi barış ve huzurun arandığı bir coğrafyada Rum tarafının teröre destek vermesi büyük bir skandaldır, rezilliktir” diye konuştu.

“Ege Adaları’nda yapılan hukuk ihlalleri kabul edilemez”

Yunanistan tarafından Ege Adaları’nda yapılan hukuk ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ve bu ihlallerin Doğu Akdeniz’e de yayma gayretlerinden rahatsızlık duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin egemenlik mücadelesi verdiğinin altını çizdi. “Adil, eşit koşullarda bir antlaşmanın olabilmesi için ortaya koyduğumuz iradeye karşılık bulamıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin amacının adayı bir Helen adası yapmak olduğuna dikkat çekti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Miçotakis’in Kıbrıs’ı ziyareti sırasında Helenizm’den bahsettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Ege Adaları’nda yapılanların Kıbrıs Adası’nda da yapılmaya çalışıldığını söyledi.

“Kıbrıs’ta egemenlik hakkımız var. Bu mücadeleyi Anavatan Türkiye ile birlikte yürütmeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki eşit halkın olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki kurucu ortağından birinin Kıbrıs Türk halkı olduğunun 1960 Antlaşmalarında yer aldığını hatırlatarak; “Bizim devletimiz hukuka dayalıdır. Uluslararası hukuka ters değildir. Yeni siyasetimizle ve Maraş açılımı ile devletimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Doğu Akdeniz’deki milli menfaatlerimiz Anavatan Türkiye ile bunu gerektirmektedir” dedi. Federal bir yapının Türkiye Cumhuriyeti’nin adadan çekilmesini içerdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, buna karşı direndiklerini ve Kıbrıs’ta antlaşma olacaksa ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devamıyla ve egemen eşitlik temelinde olması gerektiğinin altını çizdi. Ege Adaları’nda oynanan oyunun bir parçası haline gelmeyi asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta egemenlik hakkımız var. Bu mücadeleyi Anavatan Türkiye ile birlikte yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

“103 köyümüz yakılıp yıkıldı ve insanlarımız çadırlarda yıllarca mücadele etti. Tüm bunları bize yapan Kilise’nin etkisiyle EOKA çetesiydi”

Cumhurbaşkanı Tatar bir soru üzerine, EOKA tetikçilerinin itiraflarına yönelik şunları söyledi: “Kanlı Noel’i unutmadık. Burada Binbaşı İlhan’ın eşi ve evlatlarının nasıl şehit edildiklerini, Cengiz Topel’in uçağının düşmesinden sonra nasıl alıp götürülüp şehit edildiğini Kıbrıs Türk halkı çok iyi biliyor. Kıbrıs’ta çok katliamlar yaşandı… 103 köyümüz yakılıp yıkıldı ve insanlarımız çadırlarda yıllarca mücadele etti. Çok acılar çekildi. Tüm bunları bize yapan Kilise’nin etkisiyle EOKA çetesiydi. 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçik’in adaya çıkmasıyla soykırım ve katliamlar önlenmiştir. Biz bunları unutmayız. Bu itiraflar ölmeden önce günah çıkarmadır.” Cumhurbaşkanı Tatar, “Mehmetçik’in buraya gelmesi hem Kıbrıs Türk halkına hem de Rum halkına barışın sağlanması için hizmet etmiştir” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, başka bir soru üzerine, hukukçular tarafından EOKA’cıların itiraflarının AİHM’e taşınması konusunun değerlendirildiğini de kaydetti.

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