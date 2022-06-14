  • BIST 2.518,17
  • Altın 1011.692
  • Dolar 17.2536
  • Euro 18.0501
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!

Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulmasında sanatsal etkinliklerin önemi oldukça büyüktür

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD) ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) kuruluş yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen “Bir Gönül Hikayesi – Yeşilçam Şarkıları” konserini izledi.
Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulmasında sanatsal etkinliklerin önemi oldukça büyüktür

Girne Amfitiyatro’da yer alan ve Ersin Tünay yönetiminde, Neslihan Çakır’ın sunumunda, Belkıs Özener ve Çiğdem Gürdal solistliğindeki konseri izleyen Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, dev bir Türk Sanat Müziği korosu ile muhteşem bir konser izlediklerini belirterek konserde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulmasında sanatsal etkinliklerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi etkinliklerin devamını temenni etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu’ndan velilere çağrı14 Haziran 2022 Salı 10:47
  • Çavuşioğlu'ndan CTP'ye "Biliyorsunuz ki içinizde PKK’lı vekiller de var"14 Haziran 2022 Salı 10:44
  • Kayıp bulundu!14 Haziran 2022 Salı 10:44
  • Ulukışla'da kavşak operasyonu14 Haziran 2022 Salı 10:39
  • Kurtuluş'ta ani ölüm14 Haziran 2022 Salı 10:32
  • Meteoroloji uyardı!14 Haziran 2022 Salı 10:26
  • Arıklı: Muhalefet haklı, yanlış yönlendirildik!14 Haziran 2022 Salı 10:21
  • Gazeteci Ulaş Barış yazdı... Erken Cumhurbaşkanlığı seçimi söylentisi dolaşıyor...14 Haziran 2022 Salı 09:35
  • Rum Meteoroloji Dairesi'nden fırtına uyarısı14 Haziran 2022 Salı 09:33
  • Tahriklere yanıt!14 Haziran 2022 Salı 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti