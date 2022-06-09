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Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs Türk kadını her zaman mücadelesini sürdürmüş ve her koşulda üretmeye devam etmiştir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kadınının her zaman mücadelesini sürdürdüğünü ve her koşulda üretmeye devam ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar:Kıbrıs Türk kadını her zaman mücadelesini sürdürmüş ve her koşulda üretmeye devam etmiştir

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Aydınköy ve Şahinler Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergileri açılışına katıldı.

–Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle 78 köyde devam eden, manevi ve kültürel belleğin canlı tutulması, kadınların ekonomik yaşamda söz sahibi olması, sosyalleşerek, iş birliği ve dayanışma duygusunun gelişmesi amacıyla düzenlenen köy kadın kurslarının önemine değindi.

El emeği göz nuru çalışmaların gelecek nesillere aktarılmasının ve üretebilmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Önemli olan kültürü yaşatabilmek ve bu güzellikleri paylaşabilmektir. Her türlü olumsuzluğa rağmen devletimiz ve insanımız üretmeye devam ediyor. Üreterek hem kültürümüzü sürdürüyoruz hem de ekonomiye katkı sağlanıyor. Kıbrıs Türk kadını her zaman mücadelesini sürdürmüş ve her koşulda üretmeye devam etmiştir.”

Kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin ekonomiye katkı sağlayarak, turizm açısından da değer bulduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı, okul müdürleri, öğretmenleri, kursiyerleri, folklor ekibi ve katkı koyan herkesi tebrik etti.

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