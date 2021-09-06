Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya Valisi Çelik ve Kütahyalı iş adamlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahyalı iş adamlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahyalı iş adamlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen "Hayme Ana" için düzenlenen etkinliklerde Kütahyalılarla bir araya geldiğini ve etkinlikteki büyük coşkuya tanıklık ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Hayme Ana’nın izinden giden Kıbrıs Türk kadınının da milli mücadele yıllarında, mücahitlerin her zaman yanında olduğuna dikkat çekti.

“DOĞU AKDENİZ’DE VERİLEN KUTSAL MÜCADELE SAYESİNDE ULUSAL HAK VE ÇIKARLAR KORUNUYOR”

1071 Malazgirt Zaferi, 1571 Osmanlı’nın Kıbrıs’ı fethi, 30 Ağustos 1922’de Anadolu’nun düşman işgalinin kuruluşuna atıfta bulunarak bugün benzer mücadelelerin Doğu Akdeniz’de verildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, büyük Türk ulusunun bugün bu mücadeleyi birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğünün ve ulusal hak ve çıkarları koruduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’yle Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadelenin büyük ve kutsal bir mücadele olduğuna vurgu yaptı.

“TÜRKİYE’NİN VARLIĞINI HERZAMAN ARKAMIZDA HİSSETTİK”

Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında gösterdiği direnişin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’nin varlığını her zaman arkasında hissettiğini belirtti.

1974 yılında Kahraman Mehmetçik’in Kıbrıs’a ayak basmasıyla Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin kurulmasıyla birlikte Kıbrıs Türk Halkı’nın huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bugün halen KKTC üzerinde oyunlar oynandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kıbrıs Türkü’nü yok oluşa sürükleyecek tehlikeli bir oyun olduğuna dikkat çekerek Federasyon tezinin artık rafa kalktığını vurguladı.

“EGEMEN EŞİT İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÇÖZÜM MODELİ…”

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına ve Türkiye’yle ilişkilerin daha da pekişeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ulusal hak ve çıkarların korunması bağlamında egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün gerekliliğine vurgu yaparak gerek Türkiye gerek KKTC’de bu anlayışın büyük kabul gördüğünü ifade etti.

“KKTC’NİN GELİŞİMİ SÜRECEK”

Kütahya’nın Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu, buradan çıkan çok değerli iş insanları bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her alanda bugün çok büyük yatırımlar olduğunu belirterek, KKTC’nin Uzakdoğu’nun Singapur’u gibi çok büyük potansiyelleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

KKTC’nin gerek Süveyş Kanalı’na yakınlığı gerek doğal güzellikleri gerekse Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle öneminin ve potansiyelinin daha da arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin gelişiminin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir samimiyetle kendisini karşılayan Anadolu insanının yakın ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.