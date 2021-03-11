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Cumhurbaşkanı Tatar:Sn. Ali Pilli ile Sn. Ünal Üstel’e ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde görülen covid-19 vakalarının birinci yılında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Tatar:Sn. Ali Pilli ile Sn. Ünal Üstel’e ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde görülen covid-19 vakalarının birinci yılında değerlendirmelerde bulundu.

Aralık 2019 da ilk kez Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilanı ile neredeyse eş zamanlı olarak KKTC de ilk vaka belirlendi.

K.K.T.C olarak bizler tam bir yıldır Covid-19 ile bilirlikte yaşamaya başladık. İlk kez 10 Mart 2020 de Alman bir turistin testinin pozitif çıkmasıyla K.K.T.C’nin sağlık alt yapısı ve halk sağlığı önplana alınarak hala hazırda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden KKTC hükümeti bir dizi kararlar ve önlemler ile kapanma yoluna gitti.

Ülkemizde ilk dalga diyebileceğimiz 10 Mart 2020- 15 Temmuz 2020 süreci Bakanlar Kurulu kararları Başbakanlık Bilim Kurulu'nun tavsiye ve Sağlık Bakanlığı kurulları, Covid-19 Koordinasyon Konseyi, Tabipler Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Üniversite Hastaneleriyle tüm ilgili paydaşlarla birlikte çalışarak alınan tavsiyeler doğrultusunda halkla birlikte yönetilmiştir.

Başbakanlık dönemimde bir yandan sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ve ülkeye acil durum hastanesi kazandırılması için girişimlerde bulunulurken diğer yandan da Dünya Sağlık Örgütü'ne de başvuru yapılmıştır.

İlk dalga mayıs ayı ortalarından itibaren yeni covid-19 vaka görülmemesiyle birlikte KKTC de ilk dalga atlatılmıştır.

KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü 15 Kasım, 2020’de inşaatı yaklaşık 2 ay süren Acil Durum Hastanesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan katılımı hizmete girdi.

Dünya genelinde Covid -19 vaka sayısının 118 milyonu geçtiği şu günlerde başta Türkiye’den gelen aşılar 100 bin doz Sinovac ve AB’den gelen 10 bin beş yüz yetmiş doz aşı ile aşılamanın başladığı nadir ülkeler arasında yer alınmıştır.

Yeni normale göre yaşamayı öğrendiğimiz bu süreçte KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri yakından takip edilerek değerlendirilirken, yaşanan pandemi sürecinde sağlık alanında revize edilmesi tespit edilen hususlar yapılandırıldı. Belirlenen yeni mutasyonlar pandemi ile mücadelemizi zorlaştırmış olmakla birlikte daha da bilinçli ve kurallara uyarak yaşamayı büyük ölçüde öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu bir yıllık süreçte dönemin Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli ile şimdiki Sağlık Bakanı Sn. Ünal Üstel’e ve tüm sağlık çalışanlarımıza büyük gayretleri için teşekkürlerimi sunar bu başarılı sürecin devamlılığı için halkımızın anlayış ve fedakarlıkla alınan tedbir ve kararlarına uymaya devam etmesinin önemini bir kez daha belirtirim.

Sağlık önemli fakat yaşamın devamı insanlarımızın istihdamı, esnafın mücadelesi, ve sektörlerin açılımını kademeli ve dikkatli olarak gerektirmektedir.

Birlik ve beraberlik içerisinde özgüvenle süreci yöneterek umudumuzu koruyarak birlikte başaracağız.

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