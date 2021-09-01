  • BIST 1.473,680
  • Altın 482,81
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Cumhurbaşkanı Tatar:Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeyecek

» »
Cumhurbaşkanı Tatar:Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeyecek
Cumhurbaşkanı Tatar:Türk askeri Kıbrıs’tan gitmeyecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, Şeref Salonu’nda “Ziyaret Defteri”ni imzaladıktan sonra KTBK Müzesi’ni gezdi. Müzede , Cumhurbaşkanı Tatar’a Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ve 20 Temmuz Barış Harekatı ile ilgili bilgiler verildi, belge ve dökümanlar gösterildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, subay ve astsubaylara hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunurken, “Hayalim son Türk askerinin Kıbrıs’ın kuzeyinden gittiğini görmektir” diyen ABD’li Senatör Menendez’e yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında şöyle dedi;

“Silahlanma faaliyetlerine devam eden Rum-Yunan ikilisi ile destekçilerinin en büyük hedefi Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olan Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmak ve Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmaktır. Bu gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir hayalidir ve ikinci bir Girit faciası Kıbrıs’ta yaşanmayacaktır.

Türk askeri, 20 Temmuz Barış Harekatı ile tüm adaya barış getirmiş, Yunan Cuntası ve EOKA’cılar tarafından darbe karşıtı Rumların katliamdan geçirilmesini önlemiş ve Yunanistan’a da demokrasinin gelmesini sağlamıştır. Bu vesileyle dönemim Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

screenshot_20210901-174620_twitter.jpg

20 Temmuz 1974 tarihinden bu yana Kıbrıs’ta barış vardır. Şimdi ise önemli olan Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak olan adil ve kalıcı bir anlaşmayı sağlamaktır. Uğraşımız da bu yöndedir.

Rum tarafına tavsiyem ise silahlanma faaliyetleri ile gerginliği tırmandırıcı tutum ve davranışlardan vazgeçmesi, uzlaşı çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Dertleri ‘bir şey yapmak’ değil, ‘bir şey olmak’01 Eylül 2021 Çarşamba 17:34
  • CYPFRUVEX Ödemelerine Yarın Başlanacak01 Eylül 2021 Çarşamba 17:29
  • Tatar'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı01 Eylül 2021 Çarşamba 17:00
  • 77 Yaşındaki Şahıs Kayıp01 Eylül 2021 Çarşamba 16:35
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 16:21
  • Günay: “2021 Mali Yılının İkinci Çeyreğinde Kamu Maliyesi 228,2 Milyon TL Açık Verdi”01 Eylül 2021 Çarşamba 15:20
  • E-Ticaret Kapsamındaki Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi01 Eylül 2021 Çarşamba 15:19
  • 2021-2022 Av Sezonu 5 Eylül’de İnce Avla Başlıyor01 Eylül 2021 Çarşamba 15:17
  • GMB’de süresiz grev başlıyor01 Eylül 2021 Çarşamba 15:10
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Yeniden Başladı01 Eylül 2021 Çarşamba 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti