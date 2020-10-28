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Cumhurbaşkanı Tatar:Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar:Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar yayımladığı mesajda, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti’nin verdiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkılmasının ardından, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, bugün 97’nci yıldönümünü daha güçlü bir şekilde kutluyor. Büyük Türk Milleti’nin kopmaz ve ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı da, Anavatan Türkiye ile aynı heyecan ve duygu birliği içerisinde bu onurlu günü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserimdir” dediği Türkiye Cumhuriyeti, akılcı ve barışçı dış politikası, büyük ekonomik potansiyeli, demokratik, çağdaş yapısı ile bölgemiz ve dünyamız için stratejik önemini her geçen daha da artırmaktadır. Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda, bölgesinde güçlü, etkin ve söz sahibi bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gücüdür. Anavatanımızla her alandaki çalışmalarımızı güç ve gönül birliği içinde daha da artırarak devam ettireceğiz. Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerleri koruyarak, Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümeye devam edecek, ülkemizi ve devletimizi daha refah bir geleceğe kavuşturmak için Atamızdan ve Anavatanımızda aldığımız güç ve destekle var gücümüzle çalışacağız.

Başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun Türk Milleti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.’ dedi. 

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