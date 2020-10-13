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Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa AKINCI'nın Basın Bürosu'ndan BRT'ye kınama

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Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa AKINCI'nın Basın Bürosu'ndan BRT'ye kınama
Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa AKINCI'nın Basın Bürosu'ndan BRT'ye kınama

İŞte o açıklama:

BRT’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda tüm uyarılara karşın ısrarla devam ettirdiği UBP Genel Başkanı’na açık destek veren yayınları, ikinci tur öncesinde de artan bir şekilde devam ediyor. 

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy BRT ekranlarından UBP adayı Ersin Tatar lehine, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı aleyhine propaganda yapmış, YSK tarafından ilan edilen seçim kuralları bir kez daha açık şekilde UBP ve partizan BRT yönetiminin işbirliği ile ihlal edilmiştir.

Aynı günde BRT ekranlarında iki ayrı programda UBP adayı Ersin Tatar lehine, Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı aleyhine propaganda yaptıran BRT Yönetimini ve Müdürlüğü’nün yürüttüğü anti demokratik ve hakkaniyetsiz yayın politikası kınıyoruz.

BRT yönetimi Kıbrıs Türk Halkının özgür iradesini dengesiz bir şekilde UBP adayı lehine yönlendirme yanlışından vazgeçerek bir partinin değil Kıbrıs Türk halkının televizyonu olduğunu hatırlamalıdır.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı

Mustafa AKINCI'nın Basın Bürosu

Saygılarımızla, 

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