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Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinde İl İl Seçim Sonuçları

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Seçim 2023: Türkiye genelinde milyonlarda seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletveklliği seçimleri için sandık başına gitti. İşte saat 08. 45 itibariyle illere göre cumhurbaşkanı ve millet seçimlerinde son durum...
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinde İl İl Seçim Sonuçları

NTV haber sitesinin haberine göre Türkiye genelinde saat 08.45 itibariyle cumhurbaşkanlığı yarışını 51 ilde Erdoğan, 30 ilde ise Kılıçdaroğlu önde götürüyor. Milletvekili yarışında ise AK Parti 58 ilde, YSP 13 ilde ve CHP 10 ilde birinci gidiyor.

14 Mayıs 2023’te Genel Seçim İl İl Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekli Seçim Sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Adana Seçim Sonuçları
Adıyaman Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Amasya Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
Artvin Seçim Sonuçları
Aydın Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Bilecik Seçim Sonuçları
Bingöll Seçim Sonuçları
Bitlis Seçim Sonuçları
Bolu Seçim Sonuçları
Burdur Seçim Sonuçları
Bursa Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Çankırı Seçim Sonuçları
Çorum Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları
Edirne Seçim Sonuçları
Elazığ Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Eskişehir Seçim Sonuçları
Gaziantep Seçim Sonuçları
Giresun Seçim Sonuçları
Gümüşhane Seçim Sonuçları
Hakkari Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Isparta Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
İstanbul Seçim Sonuçları
İzmir Seçim Sonuçları
Kars Seçim Sonuçları
Kastamonu Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Kırklareli Seçim Sonuçları
Kırşehir Seçim Sonuçları
Kocaeli Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Kütahya Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Mardin Seçim Sonuçları
Muğla Seçim Sonuçları
Muş Seçim Sonuçları
Nevşehir Seçim Sonuçları
Niğde Seçim Sonuçları
Ordu Seçim Sonuçları
Rize Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
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Tekirdağ Seçim Sonuçları
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