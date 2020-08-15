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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin 'Mavi Vatan' sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz'de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye'yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkumdur.  Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için."

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