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Cumhurbaşkanı, Zihni Türksel’i kabul etti

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Cumhurbaşkanı, Zihni Türksel’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan’da yapılan ve 22 ülke mutfağı ile 55 bölgesel mutfağın katıldığı yarışmada, 77 yarışmacı arasından birinci seçilen Zihni Türksel’i kabul etti

Zihni Türksel, Azerbaycan’daki yarışmada altın madalya ve kupa kazandığını ifade ederek, ardından Makedonya’da düzenlenen uluslararası gastronomi yarışmasında jürilik yaptığını belirtti.

Dünya İslam Mutfak Sanatları Federasyonu’nun da kısa bir süre sonra kurulacağına dikkat çeken Türksel, ülkemizin söz konusu federasyonda Kuzey Kıbrıs olarak temsil edileceğini ve kendisinin de eğitim komitesi başkanı olarak görev alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, Türksel’i başarısından dolayı tebrik ederek, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

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