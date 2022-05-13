Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi;

‘Dünya Çiftçiler Günü, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1946 tarihi vesilesi ile dünyada ve ülkemizde her yıl kutlanmaktadır.

Ülkemizde tarımsal üretimin her alanında faaliyet gösteren tüm üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, vatanı ve toprağı için alın teri döken çiftçilerimizin özverili çalışmalarının ve tarımsal üretimin önemini yinelemek istiyorum.

Bu çerçevede, Kıbrıs Türkleri’nin verdiği mücadelede geçmişte yaşananları unutmamak gerektiğini paylaşırken, Kıbrıs Türk ve Rum çiftçilerin 1942 yılında birlikte kurdukları BEK adlı çiftçi örgütünün 1943 yılında Lefkoşa’da yapılan ikinci kongresinde, Rum çiftçilerin Yunan ve İngiliz bayraklarının yanına Türk bayrağının asılmasına karşı çıktılarını, Türk üyelere sormadan, faaliyet raporunda ‘Enosis’ talebine yer verilirken, kongrede ‘ana hedefimiz Yunanistan’la birleşmektir’ ifadelerinin okunduğu ve bu yönde karar alınmak istendiği tarih sayfalarımızda yer aldığını anımsatmakta fayda görüyorum.

BEK Kongresi sonrası, Rum zihniyetine ve Enosis kararı alınmak istenmesine karşı çiftçilerimizin salonu terk edip, Türk bayrakları ile büyük bir protesto gösterisi yaparak kendi birliklerini kurma kararı almaları ile birlikte Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulmuştur.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Enosis’e karşı mücadelenin en önemli direniş merkezlerinden biri olurken, Türk topraklarının korunmasında, topraklarımızın Rumlara satılmasını önlemede, kooperatifçiliğin oluşumunda, milli şuurun ve üretimin geliştirilmesinde öncü olmuştur.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasında ve örgütlenmesinde de önemli hizmetleri bulunan çiftçilerimiz, ulusal mücadelemizin en karanlık günlerinde, direnişte ve üretimde ön saflarda yerlerini almışlardır.

KKTC’nin savunulmasının yanı sıra, ekonomik yaşamın temel unsurlarından olan üretimin devamında büyük özveri gösteren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Rum tarafının tüm engellemelerine rağmen 1998 yılında Dünya Çiftçiler Birliği’ne üye olmuş; KKTC için büyük bir başarıya imza atarak bugüne dek aktif rol oynamaktadır.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulurken üstlendiği misyon, bugün Kıbrıs Türk üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeği ile birlikte toprağına, üretimine ve en önemlisi geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur.

Kuruluş serüveni, Kıbrıs Türk halkının yakinen bildiği 1930’lu yılların sonrasında baş gösteren hadiseler sonucu ortaya çıkan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu günlerde, ada topraklarının %15’ine sahip olan Kıbrıs Türk halkının, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda kayıt altında %35 oranında toprak bütünlüğüne sahip olduğu da belirtilmiştir. Zor şartlar altında alın teri döken çiftçilerin ekonomiye katkısı küçümsenemez. 79 yıl önce siyasi varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk çiftçisi, bugün hem ekonomik hem de ülkemizde stratejik olarak ayakta kalma mücadelesi de vermektedir.

Bugün dünyayı saran salgın vesilesi ile bir kez daha tarımın ve tarımsal üretimin ne denli önemli olduğu, gün yüzüne çıkmıştır. Sadece ülkemizde değil, dünyamızda da Covid-19 öncesi ve sonrası diye milat sayılacak günler yaşadık. Özellikle Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın ardından zirai ürünlerin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, tarımsal ürünlerin arz güvenliği; çiftçimize ve tarım alanlarına sahip çıkmanın önemini bir kez daha hepimize hatırlatmıştır.

Dünya Çiftçiler Günü’nde, her zorluğa katlanarak vatan topraklarını koruyabilen, bu ülkede var olmamızı sağlayan, emeği ve alın teri ile üretimi sürdüren tüm çiftçilerimizi saygı ve minnet duygularımla selamlıyorum. Üretimin ve çiftçilerimizin öneminin bilinciyle, çiftçi haklarını korumak ve geliştirmek adına atılacak adımlar büyük önem arz etmektedir.

Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenen ve hayatta olmayan çiftçilerimizi de saygı ve rahmetle anıyor; ülkemize verilen hizmetleri unutmayacağımızın altını çiziyorum.’