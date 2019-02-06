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“Cumhurbaşkanımız, Anastasiadis’ten desantralizasyon konusunda somut öneriler dinlemeyi beklemektedir”

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu: “Cumhurbaşkanımız, Anastasiadis’ten desantralizasyon konusunda somut öneriler dinlemeyi beklemektedir”
“Cumhurbaşkanımız, Anastasiadis’ten desantralizasyon konusunda somut öneriler dinlemeyi beklemektedir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Anastasiadis’ten kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi (desantralizasyon) konusunda somut öneriler dinlemeyi beklediğini; beklentisini Anastasiadis’e telefonda aktardığını; Anastasiadis’in de ayın son haftasındaki toplantıya bu konuda hazırlıklı geleceğini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bildirdiğini açıkladı.

Sözcü Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla sürdürülmekte olan ve müzakerelerin başlaması için ortak bir zeminin olup olmadığının tespitini hedefleyen çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirterek, “Ortak bir zeminin olup olmadığı hususu, Sayın Lute’un bütün temaslarının tamamlamasından sonra belli olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sıklıkla ifade ettiği gibi ortak bir zeminin temel unsurlarının başında, geçmiş mutabakatlara da sadık kalınarak, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve kararlara etkin katılımının kabulünün yer alması gerekeceğinin şüphesiz olduğunu vurgulayan Burcu, şunları dile getirdi:

“MÜZAKERELER RESMEN SÖZ KONUSU OLMASA DA…”

“Rum Lider Sayın Anastasiadis bugün Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak bir araya gelme arzusunu iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bilindiği gibi, müzakereler resmen söz konusu olmasa da, konuları değerlendirmekte kendisinin de yarar gördüğünü zaten daha önce de açıklamış bulunmaktaydı.

 Söz konusu telefon görüşmesinde, Şubat’ın son haftası saptanacak bir günde, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi amacıyla iki tarafın istişare içinde olması yönünde mutabakata varılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleşecek olan görüşmede, Sayın Anastasiadis’ten kurucu devletlerin yetkilerinin genişletilmesi (desantralizasyon) konusunda somut öneriler dinlemeyi beklemektedir. Cumhurbaşkanımız bu beklentisini Sayın Anastasiadis’e telefon görüşmesinde aktarmış, Sayın Anastasiadis de toplantıya bu konuda hazırlıklı geleceğini Cumhurbaşkanımıza bildirmiştir.”

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