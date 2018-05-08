  • BIST 101.489
  • Altın 180,751
  • Dolar 4,2792
  • Euro 5,0966
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

"Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret ve nefret söylemi kabul edilemez"

» »
"Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret ve nefret söylemi kabul edilemez"
"Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret ve nefret söylemi kabul edilemez"

KTGB ile Basın Sen'in birlikte yapmış oldukları  basın açıklaması:

"Düşünce, ifade ve basın özgürlükleri konusunda hassas olan basın örgütleri olarak, son günlerde gelişmekte olan bir süreçten rahatsızlık duyuyoruz. Kısa bir süre önce Kıbrıslı Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis'e 'Guterres Çerçevesi'ni kabul ettiğimizi açıklayalım' çağrısı yapan ve çok geniş bir destek bulan Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'ya dönük, yoğunlukla sosyal medya üzerinden bir 'linç kampanyası' başlatıldığı anlaşılmaktadır. Gerek Kıbrıs'tan, gerekse Türkiye'den yapılan her türlü hakaret ve açık tehdit içerikli yorumları kabul etmek ve sessiz kalmak mümkün değildir. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı dahil herkesin görüşleri elbette eleştirilebilinir. Bunu en fazla yapanlar arasında biz gazeteciler de varız. Ancak söz konusu yorumların eleştiri ya da görüşle ilgisi yoktur. 
Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın hayatının dahi hedef alındığı, 'kan içmekten' söz edilen, tamamen 'nefret söylemi' içerikli bu yorumların kimler tarafından yapıldığı incelenmeli, tespit edilmeli ve yasal yönden gereği yapılmalıdır. Bu nedenle polisi ve Başsavcılığı acilen göreve davet ediyoruz. Sosyal medya üzerinden yürütülen 'linç kampanyası'nı tetikleyenin Türkiye'deki bazı yayın organları ve yazarlar olması ise üzüntü verici olmaktan öteye yaralayıcıdır.
İçeriğinde ciddi bilgi noksanlıkları ya da çarpıtma olduğu görülen kimi köşe yazıları, nefret söylemini adeta kışkırtıp davet eder durumdadır. Bu tür sorumsuz yayınların neye hizmet ettiği ayrıca sorgulanmalıdır. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası olarak kime yönelik olursa olsun, nefret söylemine karşı çıkmaya, basın özgürlüğü başta olmak üzere bütün hak ve özgürlüklere sahip çıkış geliştirmeye devam edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'ya yönelik hem 'etik dışı' ama hem de 'suç' teşkil ettiğine inandığımız saldırıları en sert şekilde kınar, tüm toplumu saldırı altındaki değerlerimize sahip çıkmaya çağırırız.

      Sami Özuslu                                 Ali Kişmir
      Başkan                                         Başkan
      KTGB                                            Basın Sen
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!08 Mayıs 2018 Salı 07:45
  • “SADECE BİR GUTERRES ÇERÇEVESİ VAR!”08 Mayıs 2018 Salı 06:45
  • Soyer: "Türkiye parayı kesecek diye altına kaçırmak üzere olanlar var"07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:58
  • Çiftçiler Birliği: “Sorunları çözmede bir arpa boyu yol kat edilmedi”07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:26
  • Yağmur ve dolu zarara yol açtı07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:29
  • Ramazan ayı ne zaman başlıyor?07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:05
  • Yağmur ve dolu batı bölgesinde etkili oldu07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:05
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:03
  • “Geri Dönüşüme Verin, Umut Olun”07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:03
  • En fazla ceza sürat ve cep telefonundan07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti