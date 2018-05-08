"Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret ve nefret söylemi kabul edilemez"

KTGB ile Basın Sen'in birlikte yapmış oldukları basın açıklaması:

"Düşünce, ifade ve basın özgürlükleri konusunda hassas olan basın örgütleri olarak, son günlerde gelişmekte olan bir süreçten rahatsızlık duyuyoruz. Kısa bir süre önce Kıbrıslı Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis'e 'Guterres Çerçevesi'ni kabul ettiğimizi açıklayalım' çağrısı yapan ve çok geniş bir destek bulan Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'ya dönük, yoğunlukla sosyal medya üzerinden bir 'linç kampanyası' başlatıldığı anlaşılmaktadır. Gerek Kıbrıs'tan, gerekse Türkiye'den yapılan her türlü hakaret ve açık tehdit içerikli yorumları kabul etmek ve sessiz kalmak mümkün değildir. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı dahil herkesin görüşleri elbette eleştirilebilinir. Bunu en fazla yapanlar arasında biz gazeteciler de varız. Ancak söz konusu yorumların eleştiri ya da görüşle ilgisi yoktur.

Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın hayatının dahi hedef alındığı, 'kan içmekten' söz edilen, tamamen 'nefret söylemi' içerikli bu yorumların kimler tarafından yapıldığı incelenmeli, tespit edilmeli ve yasal yönden gereği yapılmalıdır. Bu nedenle polisi ve Başsavcılığı acilen göreve davet ediyoruz. Sosyal medya üzerinden yürütülen 'linç kampanyası'nı tetikleyenin Türkiye'deki bazı yayın organları ve yazarlar olması ise üzüntü verici olmaktan öteye yaralayıcıdır.

İçeriğinde ciddi bilgi noksanlıkları ya da çarpıtma olduğu görülen kimi köşe yazıları, nefret söylemini adeta kışkırtıp davet eder durumdadır. Bu tür sorumsuz yayınların neye hizmet ettiği ayrıca sorgulanmalıdır. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası olarak kime yönelik olursa olsun, nefret söylemine karşı çıkmaya, basın özgürlüğü başta olmak üzere bütün hak ve özgürlüklere sahip çıkış geliştirmeye devam edeceğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'ya yönelik hem 'etik dışı' ama hem de 'suç' teşkil ettiğine inandığımız saldırıları en sert şekilde kınar, tüm toplumu saldırı altındaki değerlerimize sahip çıkmaya çağırırız.

Sami Özuslu Ali Kişmir

Başkan Başkan

KTGB Basın Sen

