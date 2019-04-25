“Cumhurbaşkanının güzel bir girişim konusunda kim yapacak çekişmesi içinde olması düşünülemez”

Cumhurbaşkanliği Sözcüsü Burcu: “Cumhurbaşkani Akinci, Kermiya Bölgesinde şehir parki konusunda bir süredir devam eden tartişmalarin gereksiz ve verimsiz bir noktaya ulaştiğini değerlendirmektedir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kermiya (Metehan) bölgesinde öngörülen Lefkoşa ölçeğinde şehir parkı konusunda bir süredir devam eden tartışmaların gereksiz ve verimsiz bir noktaya ulaştığı değerlendirmesinde bulunarak, güzel bir girişim konusunda “kim yapacak çekişmesi içinde olmasının düşünülemez” olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, doğru ilkeler çerçevesinde ülkenin yeşil alanlarının artırılması ve halka hizmet sunması konularının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın birkaç hususu vurgulayarak, bu anlamsız tartışmaların artık sonlandırılması arzusunda olduğunu belirterek, “Bize yakışan, kurumlararası yarışma değil, yardımlaşmadır. Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı her zaman bu anlayışla hareket etmiştir” dedi.

“HENÜZ ORTADA PROJE OLMADIĞINI GÖRDÜĞÜ İÇİN…”

Akıncı’nın, henüz ortada proje olmadığını gördüğü için bir başlangıç yaparak kavramsal plan denilen taslak bir ön çalışma yaptırmayı ve tüm paydaşların görüşüne sunmayı hedeflediğini ifade eden Burcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“EBİ bu olayın içinde zaten var olduğu için o kurumla ilişki devam ettirilmiştir. EBİ 2002 yılından beri ülkemizde bulunmakta ve çeşitli projeleri hazırlamaktadır. Kızılbaş’taki (Kızılay) T.C. finansmanı ile yapılacak olan park alanı da uygulama projesi dahil bu kuruluş tarafından hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı sırasında Lefkoşa İmar Planı’nın hazırlanmasında öncü isimlerden biriydi. Son üç yıldır da Cumhurbaşkanlığı’nda ‘Temiz Düşün Çevre Projesi’ kapsamında yurdumuzun daha temiz ve daha yeşil olması için çaba harcayan birisidir. Bu çerçevede gündemde olan bir yeşil alan konusuna ilgi duyması ve katkı yapmak istemesi doğal karşılanmalıydı.

Taslak proje görüntüleri bile halkımızda heyecan uyandırmış olmasına rağmen, ne yazık ki Cumhurbaşkanımızın bu inisiyatifi bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmış ve bu durum kamuoyuna da yansıtılmıştır.”

“BU TÜR İŞLERDE TEMEL GÖREV YEREL YÖNETİMLERDE OLMALI”

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu tür işlerde temel görevin yerel yönetimlerde ve bu örnekte Lefkoşa Belediyesi’nde olması gerektiği konusundaki düşüncesini muhafaza etmektedir” diyen Burcu, “Belediye yapamaz” argümanı yerine, Belediyelerimizi yapma kapasitesine ulaştıracak yaklaşımlar sergilenmesi gerektiğini, izlenmesi gereken tavrın, belediyenin yerine geçmek olmaması gerektiğini vurguladı.

Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Lefkoşa Belediyesi’nin söz konusu alanın tellenmesi konusunda yeterli mali kaynağının olduğunu belirterek hemen işe girişmeyi önermesine rağmen, arazinin devredildiği makam olarak Meclis Başkanlığı bu öneriye sıcak bakmamış ve Mayıs ayı ile birlikte kaynak sorununun aşılacağını ve tellemeyi kendilerinin yapacağını duyurmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı’nın koordinasyonunda, Meclis, Hükümet, Belediye ve diğer tüm paydaşların katılımıyla gerekli işbirliğini sağlamak üzere bir komite oluşturulması fikrine karşı, Meclis Başkanlığı’nın halen böyle bir komitesinin var olduğu bilgisi verilmiştir.

“HALKIMIZ BU GÜZEL PROJENİN GERÇEKLEŞMESİNİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NDAN BEKLEYECEK”

Bu noktada halkımız heyecan duyduğu bu güzel projenin gerçekleşmesini Meclis Başkanlığı’ndan bekleyecektir. Arzu ederlerse taslak kavramsal projeyi ilerletebilirler. İsterlerse farklı bir proje hazırlatabilirler.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bir mensubu olduğu KTMMOB’yi dışlamak düşüncesinde asla olmadığını vurgulayan Burcu, projenin gerçekleşmesi safhasında mevzuat ne öngörüyorsa onun gereklerinin yapılmasının elbette gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

“Projeyi gerçekleştirmeyi üstlenen Meclis Başkanlığı olduğuna göre bunun gereklerini elbette yerine getirecektir” diyen Burcu şöyle devam etti:

“Son olarak belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanımız doğru ilkeler çerçevesinde yurdumuzun yeşil alanlarının artırılması ve halkımıza hizmet sunması konularının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecektir.”