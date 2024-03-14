Cumhurbaşkanı'nın kızı Canev Tatar’dan şahsına yönelik iddialarla ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kızı Canev Tatar, KSTÜ’de pedagoji eğitimi aldığı sırada yaşanan 'sahte diploma' soruşturmasında, sertifikasının geçersizliğiyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirterek, mağduriyet yaşadığını ifade etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kızı Canev Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen “sahte diploma” soruşturmasında kendisinin de mağduriyet yaşadığını söyledi ve şahsına yönelik ortaya atılan iddilarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“2021-22 eğitim yılı boyunca dönemin koşullarında online eğitim sunması hasebiyle, emek ve zaman verip güvenerek katıldığım pedagoji programını sunan üniversitenin isminin gündemi son dönemde meşgul etmekte olan iddialara karışmış olmasını hayal kırıklığı içerisinde takip etmekteyim” ifadelerini kullanan Canev Tatar, verdiği emeklerin karşısında aldığı sertifikanın geçersizliği gündemde olduğunu ve diğer arkdaşları gibi mağduriyet yaşadığına vuguladı. Canev Tatar ayrıca, Cumhurbaşkanının “yakını” olduğundan ötürü şahsına yönelik ortaya atılan iddialar karşısında kırgın ve kızgın olduğunu söyledi.

Canev Tatar’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Öncelikle böyle bir paylaşım yapıyor olma gereksiniminden ötürü duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim.

Kendi özgeçmişim hakkında kısaca bilgi verecek olursam; üniversite eğitimimi çok severek ve hep hayalini kurarak okumuş olduğum University of the Arts London, Animasyon bölümünü 2015 senesinde tamamladıktan sonra, 2016–19 yılları arasında Kalbindeki Cevap, Kalbindeki Cesaret ve Mutluluğu Yaratmak isimlerinde üç adet çocuk kitabının metin ve görsel tasarımlarının tümünü kendim üstlenerek yazarlığını yaptım.

Pandemi dönemi sonrasından günümüze değin kendi stüdyomda hem yetişkinler hem de çocuklar için çeşitli sanatsal ve kişisel gelişim odaklı aktiviteler yapmaktayım.

Bu bağlamda yapmakta olduğum çalışmaları desteklemek maksadıyla 2021-22 eğitim yılı boyunca dönemin koşullarında online eğitim sunması hasebiyle, emek ve zaman verip güvenerek katıldığım pedagoji programını sunan üniversitenin isminin gündemi son dönemde meşgul etmekte olan iddialara karışmış olmasını hayal kırıklığı içerisinde takip etmekteyim.

Verdiğim emeğin karşılığında almış olduğum sertifikanın geçersizliği gündemde iken, esasen, herhangi bir vatandaş olarak kursu layıkıyla tamamlamış olan diğer arkadaşlarım gibi mağduriyet yaşamakta iken; Cumhurbaşkanının “yakını” olduğumdan ötürü hakkımda iddia edilmekte olan asılsız ve mesnetsiz ithamlar karşısında çok kırgın ve kızgın hissetmekteyim.

İlgili eğitim yılı çerçevesinde gerekli olan derslere, sunumlara, projelere ve sınavlara katıldığımı belirtmek isterim. Bu yazıya ek olarak bazı belge ve ekran görüntülerini paylaşıyorum. Daha fazla gerekebilecek her ne türden kanıt ve detay varsa araştırılabilir; araştıranlara gönül rahatlığıyla yardımcı olabilirim.”