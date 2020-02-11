Eski Başbakan Siber, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına işaret ederek “Cumhurbaşkanları kişisel faydayı değil, toplumsal faydayı ön planda tutmalı” ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlardan Siber Siber de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardian’a verdiği demeçle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Siber, Akıncı’nın verdiği Hatay örneğinin yanlış olduğunu söyledi ve “Cumhurbaşkanları kişisel faydayı değil, toplumsal faydayı ön planda tutmalıdır” şeklinde konuştu.

Siber’in yaptığı açıklama şu şekilde:

“İlhak...

Sayın Akıncı Ocak 2016 yılında yani bundan tam 4 yıl önce ilhakı gündeme getirmiş, bugünküne benzer sözler söylemişti: “... Mustafa Akıncı’nın ikinci bir Tayfur Sökmen olma gibi bir düşüncesi de asla yoktur” demişti.

Bunu söyleyen herhangi bir siyasetçi değil, KKTC’nin Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs müzakerelerindeki sıfatı ile de Toplum lideriydi. Hayretler içinde kalmıştım. Bir defa ilhak için Hatay örneğini seçmesinin yanlış olması (Hatay İltihaktır) bir yana, bu şekilde kime ne mesaj veriyordu? Türkiye’nin böyle bir ilhak politikası vardı da bunu mu duyurmaya çalışıyordu? Hem Türkiye’ye hem Kıbrıslı Türklere, hem Kıbrıslı Rumlara hem de uluslararası topluma mesaj mı vermek istiyordu?

O dönem Meclis Başkanıydım ve kendisine şu soruyu sordum: “Nereden çıktı bu ilhak mesajı? Halen görüşmeler de devam ediyor… Size Türkiye yetkilileri tarafından kapalı kapılar ardında böyle bir imada mı bulunuldu?” Tabii ki böyle bir şey yoktu. O zaman olmayan bu tartışmayı başlatmaktan Sayın Akıncı’nın ne murat ettiğini çok düşünmüştüm.

Şimdi 4 yıl aradan sonra bugün, kimsenin gündeminde yokken, bizzat kendisinin gündeme getirdiği bu açıklamasının verdiği zarar, yarattığı kaos ortada… Eğer bundan kişisel fayda beklemişse; bilinmelidir ki Cumhurbaşkanları kişisel faydayı değil, toplumsal faydayı ön planda tutmalıdır.”