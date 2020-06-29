Cumhurbaşkanlığı, 1960-63 yıllarına ait görsel arşivi erişime açtı

Kıbrıs Türk toplumunun yakın tarihinin yıllardır erişilemeyen görsel arşivinin önemli bir bölümü, KKTC Cumhurbaşkanlığı internet sitesi ile sosyal medya kanallarında erişime açıldı.

1960-1963 yıllarına ait 45 videoya, kktcb.org ana sayfasında yer alan Video Galeriler bölümünden (kktcb.org/video) ayrıca Cumhurbaşkanlığı Youtube kanalından (youtube.com/KKTCB) da erişilebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Türk Ajansı Kıbrıs ile arşiv kayıtlarının dağıtım davetine katılan özel televizyon kanallarının yöneticilerine 23 Haziran’da teslim edilen kayıtlar, davetli olduğu etkinliğe katılmayan BRT’ye de aynı tarihte resmi yazı ile tüm özel televizyon kanalları ile birlikte gönderilmişti.

Kıbrıs Türk tarafına verilen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından dağıtımın ardından internet ortamında da erişime açılan arşiv kayıtlarının büyük çoğunluğunun 1960-1963 ortaklık döneminde kurumun tek Kıbrıslı Türk kameramanı Ünal Ahmet (Salahi) Ersoy tarafından kaydedildiği belirtiliyor.

Kayıt künyelerinde görüntüleri kaydeden kameramanlar hakkında bilgiye yer verilmediğinden, hem video içeriklerinin, hem de dönemin teknik olanaklarıyla emekçileri hakkında çeşitli ortamlarda yapılan çeşitli değerlendirmeler, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimi ile yıllar sonra gün yüzüne çıkarılan arşiv görüntülerinin yeni araştırmalar açısından önemli bir kaynak oluşturduğunu da gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis ile uzlaşısıyla, 1960-1963 ortaklık döneminde KRYK'nin 4 kameramanı tarafından kaydedilen ve Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerinde bulunan Kıbrıslı Türklere ait görüntüler dijital ortama aktarılarak Kıbrıs Türk tarafına verilirken, 1974 sonrası Kıbrıs Türk tarafında muhafaza edilen tablolar da Güney Kıbrıs’a verilmişti.